Участника одиночного пикета задержали этим вечером на Красной площади в Москве

Он вышел с плакатом, на котором было написано: «Россия без Путина и его друзей». Сообщается, что полицейские оставляют его на ночь в отделе «Китай-город». Пока неизвестно, составили в отношении него протокол, и по какой статье, говорят правозащитники.
2021-10-17T19:03:32+03:00
2021-10-17T19:03:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 17 октября 2021
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