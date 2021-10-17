Новые сведения об издевательствах в российских тюрьмах получил правозащитный проект Gulagu.net

Его основатель Владимир Осечкин рассказал, что это не менее 100 Гб служебных документов и секретного архива ФСИН. По словам Осечкина, в их распоряжении также есть информация и о пострадавших, и о тех, кто имеет отношение к издевательствам. Осечкин добавил, что информатор Сергей, который предоставил им этот архив, сейчас находится в безопасности под охраной в Франции. Ранее сообщалось, что он планирует просить политическое убежище.
2021-10-17T19:02:41+03:00
2021-10-17T19:14:42+03:00
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19:02, 17 октября 2021
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