Новые сведения об издевательствах в российских тюрьмах получил правозащитный проект Gulagu.net

Его основатель Владимир Осечкин рассказал, что это не менее 100 Гб служебных документов и секретного архива ФСИН. По словам Осечкина, в их распоряжении также есть информация и о пострадавших, и о тех, кто имеет отношение к издевательствам. Осечкин добавил, что информатор Сергей, который предоставил им этот архив, сейчас находится в безопасности под охраной в Франции. Ранее сообщалось, что он планирует просить политическое убежище.