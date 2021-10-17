Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ временно приостановила свою работу в Донбассе

Это связано с акциями протеста из-за задержания украинскими силовиками представителя самопровозглашенной Луганской народной республики.

Хотя непосредственной угрозы от митингующих в Донецке, где располагается штаб-квартира миссии ОБСЕ, пока еще не было, в организации решили временно отказаться от своих операций. Об этом агентству Reuters сообщил глава делегации на Украине, подчеркнув, что речь идет об обеспечении безопасности участников миссии. Как передает издание, накануне около 200 человек потребовали встречи с наблюдателями ОБСЕ из-за задержания сотрудника представительства ЛНР в Совместном центре по координации режима прекращения огня. Хотя, как отмечается, протесты происходили и ранее, на этот раз митингующие заблокировали вход в здание, где базируются участники миссии.

Сам инцидент произошел в эту среду. Украинские военные задержали представителя ЛНР Андрея Косяка в зоне разведения сил у города Золотое. В Киеве утверждают, что он в интересах России проводил разведку оставленных позиций вооруженных сил Украины под прикрытием проведения работ по разминированию. Власти самопровозглашенной ЛНР, в свою очередь, потребовали немедленно освободить Косяка.

Тем временем в луганском офисе миссии ОБСЕ утверждают, что пока не получали указаний о сворачивании работы, передает агентство ТАСС.