Президент Владимир Путин вновь сделает прививку от коронавируса, заверили в Кремле

Решение о сроках ревакцинации он примет исходя из уровня антител, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что у Путина, со слов самого президента, все еще очень высокий уровень антител. Он привился от коронавируса весной. Позже Путин сказал, что это был препарат «Спутник V». В прошлом месяце президент уходил на самоизоляцию. Это был связано с тем, что в его окружении было выявлено немало случаев заражения коронавирусом.
2021-10-17T18:37:33+03:00
2021-10-17T18:37:33+03:00
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18:37, 17 октября 2021
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