Президент Владимир Путин вновь сделает прививку от коронавируса, заверили в Кремле

Решение о сроках ревакцинации он примет исходя из уровня антител, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что у Путина, со слов самого президента, все еще очень высокий уровень антител. Он привился от коронавируса весной. Позже Путин сказал, что это был препарат «Спутник V». В прошлом месяце президент уходил на самоизоляцию. Это был связано с тем, что в его окружении было выявлено немало случаев заражения коронавирусом.