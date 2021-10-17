Мемориал в память о жертвах стрельбы в колледже открыли сегодня в Керчи

Памятник сделан в виде простреленной тетради, из которой вылетает стая птиц. Имена погибших можно прочесть на постаменте. Его установили на керченском городском кладбище в годовщину трагедии. Нападение на политехнический колледж произошло ровно 3 года назад. 18-летний студент четвертого курса взорвал в столовой на первом этаже здания самодельную бомбу, а затем начал расстреливать людей из помпового ружья. Погиб 21 человек, более 60 пострадали. Сам нападавший покончил с собой.