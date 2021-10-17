Бывший президент США Билл Клинтон несколько минут назад покинул госпиталь в Калифорнии

Несколько дней назад он был госпитализирован туда. По данным телеканала CNN, причиной стало заражение крови. Американские телеканалы показали, как 75-летний Клинтон выходит из здания медицинского учреждения в сопровождении своей супруги, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.
2021-10-17T18:33:30+03:00
2021-10-17T18:33:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2921010-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 17 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…