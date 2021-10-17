Бывший президент США Билл Клинтон несколько минут назад покинул госпиталь в Калифорнии

Несколько дней назад он был госпитализирован туда. По данным телеканала CNN, причиной стало заражение крови. Американские телеканалы показали, как 75-летний Клинтон выходит из здания медицинского учреждения в сопровождении своей супруги, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.