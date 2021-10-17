Поэтесса и журналист Татьяна Вольтская пожаловалась на отмену ее выступления из за статуса «иностранного агента»

Концерт доложен был пройти в Кемерове на следующей неделе. Она получила письмо от театра, где он был запланирован. В нем говорилось, что сотрудники сцены увидели имя Вольтской в реестре министерства юстиции, поэтому вынуждены отменить концерт. Татьяну Вольтскую внесли в список иностранных агентов в начале этого месяца. Тем временем петицию с требованием отмены закона об иностранных агентах в интернете подписали уже более 180 тысяч человек.