Поэтесса и журналист Татьяна Вольтская пожаловалась на отмену ее выступления из за статуса «иностранного агента»

Концерт доложен был пройти в Кемерове на следующей неделе. Она получила письмо от театра, где он был запланирован. В нем говорилось, что сотрудники сцены увидели имя Вольтской в реестре министерства юстиции, поэтому вынуждены отменить концерт. Татьяну Вольтскую внесли в список иностранных агентов в начале этого месяца. Тем временем петицию с требованием отмены закона об иностранных агентах в интернете подписали уже более 180 тысяч человек.
2021-10-17T18:32:15+03:00
2021-10-17T18:32:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2921008-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 17 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…