Правозащитный проектGulagu.net получил новые сведения об издевательствах в российской тюремной системе

Общий объем данных составляет по меньшей мере 100 Гб, сказал основатель проекта Владимир Осечкин. Информацию передал бывший заключенный, который обслуживал систему видеонаблюдения и видеорегистраторы в одной из колоний. Сам он сейчас находится во Франции, где рассчитывает получить политическое убежище. Ранее после публикации первых видео пыток заключенных следователи возбудили несколько уголовных дел. Сообщалось, что в отставку были отправлены несколько высокопоставленных сотрудников управления тюремного ведомства по Саратовской области.