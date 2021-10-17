Правозащитный проектGulagu.net получил новые сведения об издевательствах в российской тюремной системе

Общий объем данных составляет по меньшей мере 100 Гб, сказал основатель проекта Владимир Осечкин. Информацию передал бывший заключенный, который обслуживал систему видеонаблюдения и видеорегистраторы в одной из колоний. Сам он сейчас находится во Франции, где рассчитывает получить политическое убежище. Ранее после публикации первых видео пыток заключенных следователи возбудили несколько уголовных дел. Сообщалось, что в отставку были отправлены несколько высокопоставленных сотрудников управления тюремного ведомства по Саратовской области.
2021-10-17T18:31:45+03:00
2021-10-17T18:31:45+03:00
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18:31, 17 октября 2021
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