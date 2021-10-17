Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приостановила работу своей миссии в Донбассе

Решение принято после протестов у ее офиса в Донецке, сказал агентству Reuters глава миссии Яшар Халит Чевик. В субботу около 200 участников акции требовали освободить задержанного Украиной представителя самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. В Киеве настаивают, что он является российским военнослужащим, который осуществлял разведывательную деятельность в Донбассе.

