В МЧС отчитались о тушении 10 очагов возгорания торфяников в Екатеринбурге

При этом еще 17 продолжают действовать.

В микрорайоне Солнечный на окраине Екатеринбурга к тушению торфяников привлечены уже около 300 человек и 50 единиц техники. Специалисты утверждают, что закольцевали всю площадь пожара, а также открыли участок для обеспечения пожарных водой. Также в районе стихии соорудили два искусственных водоема: по оценке местного интернет-издания E1.ru, запасов в них хватит на 6 дней проливки торфяников.

При этом проблемы, связанные с пожаром, жители Екатеринбурга испытывают уже около недели. В минувший понедельник в городе появился смог, позднее люди стали жаловаться на резкий запах гари. Особенно серьезная ситуация в микрорайоне Солнечный. Местные жители утверждают, что в отдельные моменты не могли, к примеру, обнаружить припаркованные машины: видимость была практически нулевой.

Сколько дней еще понадобится на тушение горящих и тлеющих торфяников, в МЧС не прогнозируют. В качестве возможной причины разгула стихии в ведомстве называют поджог.

В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации.