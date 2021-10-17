Сегодняшняя экскурсия правозащитного центра «Мемориал» по окрестностям Лубянки вызвала повышенный интерес полиции

Сегодняшняя экскурсия правозащитного центра «Мемориал» по окрестностям Лубянки «Топография террора» вызвала повышенный интерес полиции. Задержаний не было. Силовики обошлись только проверкой документов.

Сегодня днем перед началом экскурсии организаторы предложили участникам прочитать имена репрессированных в рамках акции «Возвращение имен». В привычном формате она может не состояться из-за коронавирусных ограничений. Поэтому в правозащитном центре «Мемориал» решили записать несколько видео в разных памятных местах, а затем объединить их в одну трансляцию. Как только люди у Соловецкого камня начали зачитывать имена к ним подошли двое полицейских и стали интересоваться целью мероприятия, просили показать списки и дать их сфотографировать.

У организатора Александры Поливановой переписали паспортные данные, а также уточнили у нее маршрут экскурсии. Сама Поливанова удивилась такому вниманию полиции. Она уверена, что это связано именно с акцией «Возращение имен». Несмотря на присутствие полиции, участники продолжили читать списки репрессированных в годы террора. Силовики им не мешали.

На мероприятие пришли около 30 человек.

Правозащитный центр «Мемориал», который является организатором акции, российские власти считают иностранным агентом.