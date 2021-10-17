Коэффициент распространения коронавируса в России сегодня достиг 1,14

Как сообщает ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба, это наибольшее значение с 4 июля. Рост происходит на фоне четвертого подряд максимума по числу заболевших в сутки. За последние 24 часа штаб зарегистрировал свыше 34 тыс. новых случаев заражения. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем

успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что государство не сумело объяснить россиянам необходимость вакцинации от COVID-19. По его мнению, ответственность за провал по информированию граждан лежит на экспертном сообществе и ученых. «Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход «мы сказали, а вы делайте» не работает», — сказал он.

Толстой добавил, что люди не доверяют вакцине, потому что никто не отвечает им на возникающие вопросы, в том числе о том, почему вакцинированные все равно могут заболеть.

Высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого об ответственности экспертов и ученых за провал кампании по вакцинации в России выглядит неубедительным оправданием неграмотной политики властей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор биологических наук, профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов.

«С одной стороны, хорошо, что он признал, что программа вакцинации в России провалена. Кто-то должен был это сказать. С другой стороны, он занимается перекладыванием с больной головы на здоровую, пытаясь сказать, что якобы какие-то неназванные ученые не провели достаточную работу по разъяснению того, что вакцинация – единственный способ остановить заражение», — отметил эксперт.

К.Северинов считает, что ответственность за провал кампании по вакцинации от коронавируса лежит на властях. «Просто государство на всех уровнях было настолько непоследовательно в борьбе с этой инфекцией, и настолько предпринимаемые действия зависели от сиюминутной политической конъюнктуры, что верить в то, что делают люди от Роспотребнадзора до Минздрава и даже правительства Москвы (хотя у них все было немного лучше), было невозможно. Не нужно быть врачом или ученым, чтобы понять, что все эти люди, по-видимому, врут в глаза. И получили то, что получили», — заключил эксперт.