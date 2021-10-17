Вячеслав Володин предложил разработать процедуру отзыва Нобелевской премии мира у лауреатов, которые её недостойны

Вячеслав Володин предложил разработать процедуру отзыва Нобелевской премии мира у лауреатов, которые, по мнению думского спикера, её недостойны.

Идею, которая удивила многих пользователей, Вячеслав Володин озвучил в своём телеграм-канале. Премия мира, как считает думский спикер, дискредитировала себя больше остальных Нобелевских наград. Ему как следует из записи, особенно не нравится, что премию в своё время Норвежский комитет присудил Михаилу Горбачёву и Бараку Обаме. Первого и единственного президента Советского Союза Володин обвинил в развале страны, крупнейшей как он пишет «геополитической катастрофы XX-го века», повторяя слово в слово фразу Владимира Путина. Помимо этого политика 44-го президента США, как считает автор публикации, привела к войнам в ряде стран Ближнего востока, Афганистане и Ливии. Событиям так называемой «арабской весны». В числе тех, кто по выражению председателя Госдумы совершил цитата «ужасающие преступления» глава МИД и госсоветник Мьянмы, лидер партии, оппозиционной военной хунте Аун Сан Су Чжи и премьер Эфиопии Абий Ахмед Али. Все эти политики, даёт понять Володин, недостойны Нобелевской премии мира, но ни разу комитет её не отбирал. Доверие к премии как пишет Володин можно вернуть, если ввести процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений прав и свобод человека. Отмечу, что предложение появилось вскоре после того как одним из лауреатов Нобелевской премии мира стал главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов.

Норвежский Нобелевский комитет заявление Володина оставил без комментариев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов согласен с тезисом об отсутствии четких критериев для присуждения Нобелевской премии мира, однако не считает возможным запуск процедуры отзыва награды. Такое мнение Геннадий Зюганов высказал в интервью «Эху Москвы». Геннадий Зюганов отметил, что такая заслуга Советского союза, как победа над фашизмом, не была отмечена Нобелевской премией мира, тогда как награду получали представители стран, сотрудничавших с нацистским режимом.

Инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина по введению процедуры отзыва Нобелевской премии мира заведомо нереализуемая и является попыткой сделать приятно президенту России Владимиру Путину. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин. «Эта инициатива заведомо нереализуемая, потому что не Володин дает эту премию. Соответственно, не ему ее и отзывать. Во-вторых, по условиям Нобелевской премии, она пожизненная. Может, кому-то что-то не нравится, может, это была ошибка, но дали, значит, дали», — сказал эксперт. Комментируя то, зачем Володин выдвигает это предложение, Д.Орешкин отметил, что таким образом он хочет выслужиться. «Понятно, что большим начальникам не нравится, что премию дали главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову, и понятно, что таким образом один не очень большой начальник хочет понравиться самому большому начальнику. А содержательного смысла в этой идее ноль», — заключил политолог.