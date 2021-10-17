Полиция заинтересовалась экскурсией «Мемориала» «Топография террора» у Соловецкого камня в Москве

Полиция заинтересовалась экскурсией «Мемориала»* «Топография террора», которая проходит регулярно, стартуя от Соловецкого камня в Москве. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова.

По ее словам, сегодня у Соловецкого камня собралось около 30 человек, которые пришли на экскурсию по тем местам Москвы, где расстреливали и выносили смертные приговоры во времена террора. Еще до начала рядом дежурил автозак. После того как организаторы из «Мемориала» предложили прочитать несколько имен репрессированных для будущей онлайн-акции «Возвращение имен», к участникам подошли двое полицейских. Они интересовались целью мероприятия и сфотографировали зачитываемые списки. А организатора отвели в сторону, уточнили маршрут экскурсии и переписали паспортные данные.

А.Поливанова сказала, что связывает такое внимание полиции «с тем, что они просто нервничают, что происходит что-то неконтролируемое – хоть какая-то низовая активность». «Телефон они у меня не спрашивали, а взяли паспортные данные, в том числе информацию о прописке. И передавали это все потом по рации», — уточнила она.

При этом А.Поливанова отметила, что экскурсии по изучению мест памяти в рамках проекта «Топография террора» в Москве проводятся с 2013 года. «Мы водим экскурсию круглый год, по 2-3 раза в месяц по выходным, встречаясь у Соловецкого камня. И никогда такого не было. Бывало, что зададут вопрос, кто мы такие, и все», — заключила она.

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