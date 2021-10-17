У себя в Telegram-канал он пишет, у этой награды нет четких критериев оценки того, кто ее получает. Володин назвал недопустимым, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, остаются лауреатами престижной награды.
Спикер ГД Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
У себя в Telegram-канал он пишет, у этой награды нет четких критериев оценки того, кто ее получает. Володин назвал недопустимым, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, остаются лауреатами престижной награды.