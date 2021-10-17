Глава Пентагона в ходе визита на Украину и в Грузию подтвердит, что двери Альянса для этих стран остаются открытыми

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину и в Грузию на следующей неделе подтвердит, что двери Альянса для этих стран остаются открытыми. При этом, как официально заявили в американском военном ведомстве, Остин подчеркнет, что как в Грузии, так и на Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил в этой связи, что Грузия и Украина находятся на передовом крае российской агрессии.
2021-10-17T17:07:07+03:00
2021-10-17T17:07:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:07, 17 октября 2021
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