Глава Пентагона в ходе визита на Украину и в Грузию подтвердит, что двери Альянса для этих стран остаются открытыми

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину и в Грузию на следующей неделе подтвердит, что двери Альянса для этих стран остаются открытыми. При этом, как официально заявили в американском военном ведомстве, Остин подчеркнет, что как в Грузии, так и на Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил в этой связи, что Грузия и Украина находятся на передовом крае российской агрессии.