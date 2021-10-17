Власти Красноярского края планируют с 1 ноября ввести специальные цифровые коды, подтверждающие вакцинацию от ковида

Они потребуются для посещения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Их придется предъявлять на входе в театры, кинотеатры и спортивные объекты. Ограничительные меры вводятся в связи с ростом в крае заболеваемости коронавирусом. По информации Роспотребнадзора, за последние две недели в Красноярском крае уровень заболеваемости ковидом вырос на 30%. Более половины заболевших – трудоспособное население. Об аналогичных ограничениях ранее объявили в Туве.
2021-10-17T17:06:28+03:00
2021-10-17T17:06:28+03:00
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17:06, 17 октября 2021
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