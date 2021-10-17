Международный правозащитный центр «Мемориал» провел сегодня традиционную пешеходную прогулку по Лубянке и ее окрестностям. К сегодняшнему мероприятию в рамках программы «Топография террора» было привлечено повышенное внимание полиции, чего обычно не происходило. Об этом «Эху Москвы» рассказала сотрудница «Мемориала» Александра Поливанова. Полиция в проведение экскурсии не вмешивалась. Задержаний не было. По словам Поливановой, ежегодную акцию «Возвращение имен» из-за пандемии в этом году в привычном формате провести не удастся, поэтому прочесть имена жертв политических репрессий было предложено во время сегодняшней экскурсии.

Напомним, власти считают правозащитный центр «Мемориал» иностранным агентом.

