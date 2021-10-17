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17:02, 17 октября 2021

На Сахалине около 11 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

Сегодня ураганный ветер повредил десятки столбов и линий электропередач в нескольких района Сахалина. Часть населенных пунктов, особенно на севере, оказались полностью обесточены. Региональные власти сообщили, что жители отказались покидать свои дома, однако было решено организовать пункты временного содержания, если им станет холодно. В некоторые районы направят дизельные генераторы.

В ситуацию вмешалось и Министерство энергетики России. В ведомстве рассказали агентству «РИА Новости», что держат на контроле ремонтные работы на острове. К ним приступили всего пару часов назад, когда ветер стих.

Синоптики ранее предупреждали, что почти вся территория Сахалинской области в выходные попадет под влияние мощного циклона и порывы ветра будут достигать ураганных значений. В некоторых районах повреждена кровля жилых домов и социальных объектов. Есть пострадавшие. Их число пока не уточняется.

В городе Александровск-Сахалинский на западном побережье острова в результате падения кровли погибли как минимум два человека. Власти пообещали оказать их семьям помощь.


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