Еще одна титулованная теннисистка снялась с предстоящего Кубка Кремля

Как сообщает пресс-служба турнира, кубок пропустит по состоянию здоровья победительница трех турниров Большого шлема немка Ангелик Кербер. Ранее с Кубка Кремля снялись победительница Открытого чемпионата США британка Эмма Радукану и действующая обладательница кубка швейцарка Белинда Бенчич. Турнир пройдет в Москве с 18 по 24 октября.

