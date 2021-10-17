3 человека погибли в катастрофе вертолета на юго-западе Германии

Как пишет издание Bild, вертолет разбился неподалеку от города Бухен. Что стало причиной трагедии – выясняется.
2021-10-17T16:32:15+03:00
2021-10-17T16:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 17 октября 2021
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