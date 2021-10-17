Число соискателей убежища в ЕС в этом году значительно выросло

Как сообщает «Дойче Велле», в августе этого года в Европе было подано 56 тысяч соответствующих прошений – на 40% больше, чем годом ранее, а число заявок от граждан Афганистана вообще достигло пика – 10 тысяч. В европейском бюро по вопросам предоставления убежища констатируют, что Европа практически достигла уровня докоронавирусных времен по ходатайствам об убежище.