Число соискателей убежища в ЕС в этом году значительно выросло

Как сообщает «Дойче Велле», в августе этого года в Европе было подано 56 тысяч соответствующих прошений – на 40% больше, чем годом ранее, а число заявок от граждан Афганистана вообще достигло пика – 10 тысяч. В европейском бюро по вопросам предоставления убежища констатируют, что Европа практически достигла уровня докоронавирусных времен по ходатайствам об убежище.
2021-10-17T16:31:45+03:00
2021-10-17T16:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 17 октября 2021
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