Китай провел новые испытания гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие

По сведениям Financial Times, в ходе испытаний аппарат практически обогнул Землю по низкой орбите, но отклонился от заданной цели на несколько десятков километров. Как отмечает издание, Китай добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия» и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американские власти. Нынешние испытания, как пишет Financial Times,застали разведку США «врасплох».
2021-10-17T16:31:13+03:00
2021-10-17T16:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 17 октября 2021
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