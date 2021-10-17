Китай провел новые испытания гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие

По сведениям Financial Times, в ходе испытаний аппарат практически обогнул Землю по низкой орбите, но отклонился от заданной цели на несколько десятков километров. Как отмечает издание, Китай добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия» и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американские власти. Нынешние испытания, как пишет Financial Times,застали разведку США «врасплох».