В эти минуты в Варшаве проходит демонстрация в поддержку мигрантов, стремящихся в Польшу из Белоруссии

Как передает ТАСС, акция проходит под лозунгом «Стоп пыткам на границе». Участники сформировали колонну и намерены пройти маршем по улицам польской столицы. За происходящим наблюдает, но не вмешивается полиция. Протестующие обвиняют правительство Польши в бесчеловечности по отношению к мигрантам. Власти страны возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство. Оно, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов на свою территорию, а потом направляет их в сторону Польши, Литвы и Латвии, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.