Минтранс и МВД предложили ввести запрет на остановку на «островках безопасности»

Автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян считает, что штрафовать за это нельзя. Асланян напомнил, что «островки безопасности» нужны для пешеходов и экстренной остановки автомобиля при неисправности.
2021-10-17T16:04:06+03:00
2021-10-17T16:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 17 октября 2021
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