В Пензенской области арестован бывший министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский

Как передает ТАСС, на днях он был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 120 тысяч рублей. По версии следствия, всего с марта двадцатого года бывший чиновник получил более миллиона рублей за действия, связанные с проведением спортивных мероприятий. Каких именно и в чем эти действия выражались – не уточняется. Накануне губернатор региона Олег Мельниченко отправил Кабельского в отставку в связи с утратой доверия.

