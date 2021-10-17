В России вступили в силу изменения в порядок вывоза детей за границу

Каждому из законных представителей теперь предоставлено право указать, запрещают ли они выезд до достижения ребенком 18 лет, либо же отметить, на какой именно срок будут действовать ограничения. Кроме того, одному из несогласных родителей позволят определять конкретные страны, куда запрещено вывозить детей. Правила теперь регламентируют и процедуру отзыва заявления о несогласии. Для этого необходимо прийти в территориальный орган МВД.

Фактически эти изменения уточняют те нововведения, которые вступили в силу этим летом. Согласно новому порядку, наличие или отсутствие запрета на вывоз детей за границу будут проверять на пограничном контроле. Отозвать его можно во внесудебном порядке, однако споры будут разрешаться только в суде. Если же ребенок выезжает за рубеж без своих родителей, ему необходимо будет иметь нотариально оформленное согласие от одного из них.

Ранее в России действовали правила, согласно которым в случае, если один из родителей запрещал вывоз детей за рубеж, ограничения действовали на все страны, а снять их можно было только через суд.