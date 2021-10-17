Появившийся в городе Павлово Нижегородской области памятник молодоженам возмутил местных жителей

Пользователи в соцсетях называют фигуры у городского ЗАГСа «уродцами» и сравнивают их с памятником нововоронежской Аленке. Как передает агентство РИА Новости, скульптуру в Павлово установили, не согласовав с ЗАГСом, в августе, когда местная администрация проводила благоустройство набережной. Администрация Павловского района ситуацию не комментировала.