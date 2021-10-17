Появившийся в городе Павлово Нижегородской области памятник молодоженам возмутил местных жителей

Пользователи в соцсетях называют фигуры у городского ЗАГСа «уродцами» и сравнивают их с памятником нововоронежской Аленке. Как передает агентство РИА Новости, скульптуру в Павлово установили, не согласовав с ЗАГСом, в августе, когда местная администрация проводила благоустройство набережной. Администрация Павловского района ситуацию не комментировала.
2021-10-17T15:34:45+03:00
2021-10-17T15:34:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920926-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 17 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…