Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского спецпосланника Алекса Сааба

Он был задержан в прошлом году по запросу США. В Штатах Сааба обвиняют в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. В российском МИДе ситуацию со спецпосланником Венесуэлы назвали вопиющей. Российским послом в Кабо-Верде назначена экс-депутат ГД Наталья Поклонская. Саму Поклонскую на этой неделе потребовала от Кабо-Верде выдать Украина.

