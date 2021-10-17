Песков заявил, что западные политики демонизируют Россию из-за неспособности признать ошибки в энергетической сфере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики демонизируют Россию из-за неспособности признать собственные ошибки в энергетической сфере. Он пояснил, что они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился, они надеялись на спотовый рынок, а он переехал туда, где дороже, о чем, по словам Пескова, неоднократно предупреждал Владимир Путин.