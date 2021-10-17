Песков заявил, что западные политики демонизируют Россию из-за неспособности признать ошибки в энергетической сфере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики демонизируют Россию из-за неспособности признать собственные ошибки в энергетической сфере. Он пояснил, что они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился, они надеялись на спотовый рынок, а он переехал туда, где дороже, о чем, по словам Пескова, неоднократно предупреждал Владимир Путин.
2021-10-17T15:34:14+03:00
2021-10-17T15:34:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2920922-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 17 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира Он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны…