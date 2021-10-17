В России вступили в силу новые правила выезда детей за границу

Теперь для поездки ребенка одному за рубеж, достаточно получить согласие от одного из законных представителей, а не обоих — как раньше. Однако у родителей появилось право подать заявление о несогласии на такой выезд. В нем они могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать. Подать заявление можно в любом территориальном органе МВД по миграции. Сроки работы по таким заявлениям сократились с пяти до двух рабочих дней.

