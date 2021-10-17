Россиянка подала судебный иск к распорядителям имущества Джеффри Эппштейна, обвинив его в изнасиловании

По данным издания The Daily Beast, истица утверждает, что миллиардер Эпштейн насиловал ее, обещая помочь в карьере. Сам миллиардер в 2019 году покончил с собой в тюрьме после обвинений в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Имя россиянки, подавшей иск, не раскрывается.

