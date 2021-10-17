Москвичка, ставшая очевидцем конфликта в вагоне метро, пожалуется на полицейских, составивших в отношении неё протокол

Москвичка, ставшая очевидцем конфликта в вагоне метро Таганско-Краснопресненской линии, пожалуется на полицейских, составивших в отношении неё протокол. Из свидетеля жительница столицы превратилась в обвиняемую.

Ольге Соловьёвой вменили нецензурную брань в общественном месте и составили протокол о мелком хулиганстве. Она категорически отрицает, что ругалась матом. В обвиняемую москвичка превратилась в отделении полиции, куда её вызвали дать свидетельские показания. Соловьёва во вторник стала очевидцем конфликта в вагоне метро на подъезде к станции Текстильщики. Кавказцы по данным следствия оскорбляли одну из женщин. За неё вступился другой пассажир, после чего ему начали угрожать и нецензурно оскорблять. Видеозапись инцидента появилась в интернете. На ней один из хулиганов толкает человека, заступившегося за девушку.

На станции Текстильщики поезд встретили полицейские. МВД позже рапортовало о задержании трёх приезжих. Против них Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц. Они арестованы. Примечательно, что МВД перед этим сообщило о том, что молодой человек, который вступился за женщину, оштрафован. Между тем Соловьёву, которая дала показания против нападавших, во вторник ждёт суд. В интервью интернет-изданию Подъём она не подтвердила сообщения о том, что прокуратура проверит обоснованность протокола за мат в общественном месте.

Это уже не первый инцидент за последние недели. В начале октября трое уроженцев Дагестана избили пассажира, который попросил их прекратить оскорблять девушку. Он с серьёзными травмами лица попал в больницу. Нападавшие стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, позже статью изменили на более тяжкую – покушение на убийство.