Полицейские пришли на место проведения экскурсии правозащитного центра «Мемориал»

Сегодня у Соловецкого камня собрались около 30 человек, которые пришли на экскурсию по значимым местам Москвы, где расстреливали и выносили смертные приговоры во времена террора. Ещё до начала рядом дежурил автозак.
После того, как организаторы из центра «Мемориал» предложили прочитать несколько имён репрессированных в рамках акции «Возвращение имён», к участникам подошли двое полицейских. Они интересовались целью мероприятия, просили сфотографировать списки, которые зачитывались. Организатора отвели в сторону, уточнили маршрут экскурсии и переписали паспортные данные. Несмотря на визит полицейских, участники продолжили читать имена репрессированных, а затем двинулись от Соловецкого камня в сторону Никольской улицы.
Полицейские следовать за участниками экскурсии не стали.
На офис «Мемориала», который признан иностранным агентом, в четверг вечером было совершено нападение и сорван показ фильма о Голодоморе. Провокаторов задержали, но отпустили. Сотрудников правозащитного центра на несколько часов полиция заблокировала в помещении.
Правозащитный центр «Мемориал» российские власти считают иностранным агентом