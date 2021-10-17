Полицейские пришли на место проведения экскурсии правозащитного центра «Мемориал»

Сегодня у Соловецкого камня собрались около 30 человек, которые пришли на экскурсию по значимым местам Москвы, где расстреливали и выносили смертные приговоры во времена террора. Ещё до начала рядом дежурил автозак.

После того, как организаторы из центра «Мемориал» предложили прочитать несколько имён репрессированных в рамках акции «Возвращение имён», к участникам подошли двое полицейских. Они интересовались целью мероприятия, просили сфотографировать списки, которые зачитывались. Организатора отвели в сторону, уточнили маршрут экскурсии и переписали паспортные данные. Несмотря на визит полицейских, участники продолжили читать имена репрессированных, а затем двинулись от Соловецкого камня в сторону Никольской улицы.

Полицейские следовать за участниками экскурсии не стали.



На офис «Мемориала», который признан иностранным агентом, в четверг вечером было совершено нападение и сорван показ фильма о Голодоморе. Провокаторов задержали, но отпустили. Сотрудников правозащитного центра на несколько часов полиция заблокировала в помещении.

Правозащитный центр «Мемориал» российские власти считают иностранным агентом