Спустя сутки посольство России в Тиране подтвердило гибель россиян в одном из отелей в Албании

В телеграм-канале российского МИДа приводятся имена погибших. Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян.

Ранее сообщалось, что в одном из отелей в деревне Керрет, в субботу вечером задохнулись российские туристы – все члены одной семьи.