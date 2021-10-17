В телеграм-канале российского МИДа приводятся имена погибших. Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей в деревне Керрет, в субботу вечером задохнулись российские туристы – все члены одной семьи.
Спустя сутки посольство России в Тиране подтвердило гибель россиян в одном из отелей в Албании
В телеграм-канале российского МИДа приводятся имена погибших. Российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на тщательное расследование албанской стороной причины смерти россиян.