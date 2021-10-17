10 очагов торфяных пожаров удалось ликвидировать за сутки в Екатеринбурге

Об этом ТАСС сообщили в МинЧС России. По данным ведомства, в районе города продолжают действовать 17 очагов. За сутки для тушения сформирован еще один искусственный водоем. К вечеру ожидается прибытие насосно-рукавного комплекса «Шквал». Всего в тушении торфяника участвуют около 300 человек и полсотни единиц техники.