10 очагов торфяных пожаров удалось ликвидировать за сутки в Екатеринбурге

Об этом ТАСС сообщили в МинЧС России. По данным ведомства, в районе города продолжают действовать 17 очагов. За сутки для тушения сформирован еще один искусственный водоем. К вечеру ожидается прибытие насосно-рукавного комплекса «Шквал». Всего в тушении торфяника участвуют около 300 человек и полсотни единиц техники.
2021-10-17T14:31:11+03:00
2021-10-17T14:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 17 октября 2021
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