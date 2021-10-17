Пострадавшие в результате нападения на людей в наркодиспансере в Якутии находятся в стабильно тяжелом состоянии

Накануне атаку с ножом на них устроил пациент медицинского учреждения.

Всего, по последним данным, в результате нападения пострадали четыре человека, одного из них отпустили домой, остальные находятся в больнице, сообщили в Минздраве Якутии. Среди раненых – и сам мужчина, который устроил атаку. По данным прокуратуры, он пытался покончить с собой.

Сам инцидент произошел накануне вечером в одной из палат больницы для наркозависимых. Злоумышленника – ему около 50 лет – в этот день доставили в стационар, и спустя несколько часов он напал с ножом на своих соседей. Один из пострадавших в результате скончался.

Причиной нападения, как считают источники агентства «Интерфакс», могло стать нестабильное психологическое состояние жителя Якутии, оказавшегося в наркодиспансере. Прокуратура, в свою очередь, решила провести проверку, в том числе, и мер безопасности в медучреждении.

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.