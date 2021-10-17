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13:09, 17 октября 2021

Полиция остановила накануне концерт музыканта Васи Обломова в Петербурге

Поводом послужили коронавирусные ограничения.

О визите полицейских на концерт Вася Обломов сообщил в своем «Твиттере». Музыканты успели сыграть всего лишь три песни. Концерт должен был состояться в клубе «Время N», однако за несколько часов до его начала Обломов сообщил, что по независящим обстоятельствам мероприятие переносится в клуб Aurora Concert Hall. Издание Baza опубликовало обращение Обломова к зрителям со сцены.

Позже в Смольном назвали причину отмены концерта. По словам чиновников, большинство зрителей не носили маски, билеты продавали без указания мест, нарушая запреты администрации города.

Этой весной Вася Обломов был среди музыкантов, которые подписали петицию, требующую от российских властей отказаться от практики отмены концертов и других способов давления на музыкантов по политическим причинам. Помимо Обломова, документ подписали, в частности, Noize MC, группа «Порнофильмы», «Ногу свело!», лидеры групп «Тараканы!» и «Несчастный случай» и другие.

В прошлом месяце из-за коронавирусных ограничений отменили концерты рэпера Face в Новосибирске и Красноярске, а летом — концерты группы «АлоэВера». Музыканты полагают, что это произошло по политическим причинам.


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