Максимум по заболевшим коронавирусом обновляется в России уже четвёртые сутки подряд

При этом число летальных случаев по сравнению со вчерашним днём, когда впервые был превышен порог в тысячу человек, почти не изменилось.

По сравнению с днём ранее число заражённых выросло почти на 1100 человек. Оперативный штаб отчитался о более чем 34-х тысячах случая заболевания коронавирусом. Лидеры всё те же: Москва, Петербург, Подмосковье и везде происходит рост. В Москве за сутки выявили 6740 случаев ковида, в Петербурге примерно вдвое меньше, в Подмосковье – почти 2800 случаев и это, отмечу, максимум за всё время эпидемии. В подавляющем большинстве регионов прирост заражённых. Наибольший, не считая лидеров списка, в Самарской и Смоленской областях.

По данным оперативного штаба, за сутки умерли 997 человек, это всего на 5 меньше чем накануне, когда впервые с начала эпидемии число смертей от ковида превысило тысячу человек. Эксперты отмечают, что четвёртая волна коронавируса уже втрое выше первой. Власти недовольны слабыми темпами вакцинации, в половине регионов страны вводят цифровые коды для посещения общественных мест. В Москве снова разыграют квартиры среди привитых, об этом пару дней назад сообщил мэр Сергей Собянин. В городе открыли точки бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в многофункциональных и торговых центрах.

Общее число заражённых с начала эпидемии приближается к восьми миллионам человек. От коронавируса по данным оперативного штаба умерли более 220 тысяч заражённых. Росстат говорит о примерно полумиллионе летальных случаев от ковида. Это объясняют разной методикой подсчёта.