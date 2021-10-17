Китай, по данным газеты Financial Times, провел испытание гиперзвуковой ракеты

Как утверждается, пуск состоялся еще в августе, однако о нем стало известно только сейчас.

Китайский аппарат, способный нести ядерный боезаряд, как говорят источники британского издания, смог облететь практически всю планету. Правда, цели поразить не смог: ракета, пройдя по низкой орбите, немного не долетела до нужной точки.



Тем не менее, как утверждают собеседники газеты, даже этот результат застал разведку США «врасплох». Испытания, по их мнению, показали, что Пекин добился огромного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и продвинулся значительно дальше, чем этого ожидали в Вашингтоне. Теоретически, считают источники, китайская ракета сможет лететь даже через Южный полюс, что затрудняет противоракетную оборону для США, которые все свои основные системы ПВО сосредоточили на северном направлении.

Пентагон сообщения об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты не прокомментировал, лишь выразив обеспокоенность военной программой Пекина. В самой республике, в свою очередь, вновь уверяют, что их политика является оборонительной.

Ранее об успешных испытаниях гиперзвукового оружия сообщали США, КНДР и Россия. Особенностью этого вида ракеты является то, что она может маневрировать в воздухе.

Директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов допускает, что китайские гиперзвуковые ракеты могут представлять опасность для России, если между странами возникнут серьезные разногласия. Такое мнение Алексей Арбатов высказал «Эху».

По словам Алексея Арбатова, в текущих условиях испытания китайских ракет прежде всего должны вызвать озабоченность США, у которых нет эффективного способа защиты от такого оружия.