Специальные аппараты для проверки QR-кодов появятся в некоторых общественных местах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми

Специальные аппараты для проверки QR-кодов привитых от коронавируса граждан появятся в некоторых общественных местах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми, — передает агентство РИА Новости. Роботы способны перемещаться и общаться с посетителями, — говорят разработчики. Они оснащены сканерами и интегрированы с порталом госуслуг. Как ожидается, прежде всего такие роботы появятся в ресторанах и аэропортах.