Специальные аппараты для проверки QR-кодов появятся в некоторых общественных местах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми

Специальные аппараты для проверки QR-кодов привитых от коронавируса граждан появятся в некоторых общественных местах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми, — передает агентство РИА Новости. Роботы способны перемещаться и общаться с посетителями, — говорят разработчики. Они оснащены сканерами и интегрированы с порталом госуслуг. Как ожидается, прежде всего такие роботы появятся в ресторанах и аэропортах.
2021-10-17T12:31:30+03:00
2021-10-17T12:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 17 октября 2021
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