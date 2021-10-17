В ЕС констатируют значительное увеличение числа соискателей убежища

В разных странах Евросоюза в августе было зарегистрировано около 56 тысяч запросов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Только граждане Афганистана в августе подали около 10 тысяч ходатайств, что является абсолютным рекордом.
2021-10-17T12:05:21+03:00
2021-10-17T12:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:05, 17 октября 2021
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