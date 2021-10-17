Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира за нарушения прав человека. Эти слова прозвучали вскоре после того как награду получил главный редактор Новой газеты, при этом имени Дмитрия Муратова законодатель не упоминает.

Премия мира, по мнению спикера нижней палаты парламента, дискредитирована решениями Нобелевского комитета. В пример Вячеслав Володин приводит имена нескольких лауреатов, в том числе первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва и 44-го руководителя США Барака Обамы. Их правление, как пишет Володин, в своём телеграм-канале привело в первом случае к крупнейшей геополитической катастрофе прошлого века – распаду СССР, в случае с Обамой — к революции и свержению законной власти в Ливии, войнам в Сирии, Ираке и Афганистане. Председатель Госдумы упомянул и нобелевского лауреата премьера Эфиопии Абия Ахмеда Али, который получив пару лет назад премию мира позже начал у себя в стране гражданскую войну. Всех этих политиков Володин считает причастными «к ужасным преступлениям» и предлагает отозвать у них Нобелевскую премию мира. Для этого по его мнению необходима процедура отзыва при выявлении фактов преступлений, нарушений прав и свобод человека.

Напомним, что в этом году одним из лауреатов премии мира стал главный редактор Новой газеты. Президент позже заверил, что Дмитрия Муратова не внесут в список «иноагентов», если он «не будет прикрываться» Нобелевкой.

В Норвежском нобелевском комитете, который вручает премию мира, никак не отреагировали на предложения спикера Госдумы.