В России выявлено 34303 случая коронавируса, умерли 997 человек

В России четвертый день подряд выявлен суточный максимум заболевших коронавирусом за все время эпидемии.

Рост числа заразившихся продолжается во многих регионах страны. В Москве за сутки выявили свыше 6700 новых случаев ковида. В Санкт-Петербурге прирост увеличился на 10% и составил чуть менее 3,5 тысяч человек, достигнув максимума с конца января. В Подмосковье – наибольшее число новых случаев за день за все время пандемии: почти 2800 человек. Рост заболеваемости фиксируется также в Самарской и Нижегородской областях.

Смертность от коронавируса, по данным оперативного штаба, незначительно снизилась, но все равно находится вплотную к отметке в тысячу умерших за день. Накануне этот показатель впервые за все время перевалил за тысячу человек. Больше всего смертей – в Москве и Санкт-Петербурге, при этом на эти два города приходится только 14% от общего количества скончавшихся от ковида по всей стране.

Всего в России с начала эпидемии, по официальным данным, выявили почти 8 млн случаев коронавируса. Умерло, как утверждает оперативный штаб около 220 тысяч человек. Между тем Росстат недавно сообщил о том, что число скончавшихся людей с ковидом превысило 400 тысяч человек – это данные на конец августа.