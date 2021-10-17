В Японии от ковида хотя бы одним компонентом привилось более 74% населения

Это сообщает местный Минздрав. При этом люди старше 65 лет практически полностью завершили вакцинацию – обе дозы вакцины получили 90% граждан этой возрастной группы. В последнее время в Японии выявляют значительно меньше новых случаев заражения.
2021-10-17T11:33:20+03:00
2021-10-17T11:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 17 октября 2021
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