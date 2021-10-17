Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего высокопоставленного сотрудника минобороны

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего высокопоставленного сотрудника министерства обороны за взятку в особо крупном размере. Как передает ТАСС, Федор Дюльгер был заместителем руководителя отдела оборонного ведомства, который отвечает за коммунальные услуги в воинских частях. Сейчас он уволен в запас. На процессе Дюльгер признал вину. Гособвинение требовало для него 9 лет колонии.