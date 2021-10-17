Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего высокопоставленного сотрудника минобороны

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего высокопоставленного сотрудника министерства обороны за взятку в особо крупном размере. Как передает ТАСС, Федор Дюльгер был заместителем руководителя отдела оборонного ведомства, который отвечает за коммунальные услуги в воинских частях. Сейчас он уволен в запас. На процессе Дюльгер признал вину. Гособвинение требовало для него 9 лет колонии.
2021-10-17T11:32:58+03:00
2021-10-17T11:32:58+03:00
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11:32, 17 октября 2021
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