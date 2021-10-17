Самолет, на борту которого находится патриарх Кирилл, из-за тумана не может приземлиться в Орле

Где в итоге будет посажено воздушное судно – пока не сообщается. Глава РПЦ должен был принять участие в освещении местного храма Казанской иконы Божьей матери.
2021-10-17T11:32:23+03:00
2021-10-17T11:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 17 октября 2021
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