Власти африканской страны, куда недавно назначили послом России Наталью Поклонскую, выдали США спецпосланника Венесуэлы. Киев между тем добивается экстрадиции на Украину бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы.

Обвинение в отмывании многомиллионных сумм через финансовую систему США в пользу правительства Венесуэлы. По этой причине её спецпосланника власти Кабо-Верде – островного государства в Западной Африке — выдали Штатам. Алекса Сааба теперь будут судить во Флориде, сообщает агентство Рейтер. Адвокаты говорят о политическом преследовании. Напомню, что послом Кабо-Верде от России на этой неделе стала Наталья Поклонская. До этого прокурор Крыма, должность она заняла незадолго до вхождения полуострова в состав России, а позже стала депутатом Госдумы.

Единоросс и зампредседателя комитета по международным делам не раз критиковала однопартийцев, а по истечении срока депутатского мандата президент Путин отправил её послом в Кабо-Верде. Киев добивается экстрадиции Поклонской на Украину. Её обвиняют в госизмене. В МИДе Украины дали понять, что спрятаться новоиспечённому послу не удастся даже в Африке. В МИДе России ответили, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Киеву сначала нужно начать применять правосудие в своей стране, а потом браться за Африку.

На Смоленской площади также осудили выдачу спецпосланника Венесуэлы в США.