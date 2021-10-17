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11:05, 17 октября 2021

Власти страны, куда недавно назначили послом России Наталью Поклонскую, выдали США спецпосланника Венесуэлы

Власти африканской страны, куда недавно назначили послом России Наталью Поклонскую, выдали США спецпосланника Венесуэлы. Киев между тем добивается экстрадиции на Украину бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы.

Обвинение в отмывании многомиллионных сумм через финансовую систему США в пользу правительства Венесуэлы. По этой причине её спецпосланника власти Кабо-Верде – островного государства в Западной Африке — выдали Штатам. Алекса Сааба теперь будут судить во Флориде, сообщает агентство Рейтер. Адвокаты говорят о политическом преследовании. Напомню, что послом Кабо-Верде от России на этой неделе стала Наталья Поклонская. До этого прокурор Крыма, должность она заняла незадолго до вхождения полуострова в состав России, а позже стала депутатом Госдумы.

Единоросс и зампредседателя комитета по международным делам не раз критиковала однопартийцев, а по истечении срока депутатского мандата президент Путин отправил её послом в Кабо-Верде. Киев добивается экстрадиции Поклонской на Украину. Её обвиняют в госизмене. В МИДе Украины дали понять, что спрятаться новоиспечённому послу не удастся даже в Африке. В МИДе России ответили, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Киеву сначала нужно начать применять правосудие в своей стране, а потом браться за Африку.

На Смоленской площади также осудили выдачу спецпосланника Венесуэлы в США.


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