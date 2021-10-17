Правительство, по данным агентства РИА Новости, разработало новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Всего планируется порядка десяти нововведений. Так, в России может появиться два новых дорожных знака. Один из них будет указывать водителям на место, где можно подзарядить электромобили. Другой предполагает графическое обозначение правила «Движение автобусов запрещено» — исключение хотят сделать только для школьных и маршрутных транспортных средств.

Другое крупное нововведение – это запрет остановки на так называемых «островках безопасности». В Министерстве транспорта и МВД считают, что это поможет ликвидировать хаотичную парковку автомобилей в некоторых местах и улучшить видимость, в частности, на пешеходных переходах.

Наконец, еще одно новое правило, которое содержится в проекте правительства, касается знаков «Стоянка запрещена» по четным или нечетным числам месяца. Сейчас в России в случае, если оба символа используются на противоположных сторонах проезжей части, то парковка на них разрешена с 7 до 9 вечера. Это считается временем «перестановки». В МВД предлагают сдвинуть этот интервал на несколько часов: с 9 вечера до полуночи.

Когда могут вступить в силу изменения в правила дорожного движения, пока не уточняется.