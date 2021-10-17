Россия увеличила экспорт вакцин странам-партнерам до 700 миллионов долларов

В июне-августе было продано свыше 200 тонн вакцин из России стоимостью около 410 миллионов долларов. Это больше, чем за первые пять месяцев текущего года. Тогда экспорт оценивался в 300 миллионов долларов, что уже в несколько раз превышало прошлогодние показатели.

Газета «РБК» уточняет, что поставки касались как вакцин от столбняка, дифтерии, клещевого энцефалита, так и от коронавируса. Они все идут на экспорт под одним кодом. В Федеральной таможенной службе сообщали, что выделить конкретный объем по типам препаратов невозможно.

В число стран, куда поставляются вакцины из России, вошли Казахстан, Аргентина, Индия, Арабские Эмираты и Мексика. География соответствует заявлениям государств о закупке препарата «Спутник V».

В Министерстве промышленности и торговли России ранее подчеркивали, что рост экспорта напрямую связан с увеличением поставок вакцины от коронавируса.